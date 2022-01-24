Новых заболевших COVID-19 обнаружили в 32 территориях Пермского края

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 170 965 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

24 января в Пермском крае было зафиксировано 1045 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона.

- Большинство жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 446, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - На втором месте – Пермский район (106 человек). Далее - Березники (98 заболевших).

В Краснокамском городском округе - 61, в Кунгуре – у 46. В Кишертском муниципальном округе и Чайковском - 29, В Чернушинском городском округе -27, в Соликамском городском округе – 25, в Суксунском городском округе – 24.

По 13 человек заболели в Кунгурском районе и Сивинском муниципальном округе. В Верещагинском городском округе – 12, в Осинском городском округе – десять. По девять жителей выявлено в Александровском муниципальном округе и Октябрьском городском округе, по восемь – в ЗАТО Звездный, Бардымском и Уинском муниципальных округах, а также в Горнозаводском и Ильинском городских округах.

В Частинском муниципальном округе - у семи человек. По шесть случаев заболевания выявлено в Губахе и Оханском городском округе.

По пять инфицированных обнаружено в Карагайском, Куединском и Ординском муниципальных округах. В Кизеле – четыре, в Красновишерском и Чердынском городских округах по три, в Большесосновском муниципальном округе и Очерском городском округе по два.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 170 965 жителей с коронавирусной инфекцией.