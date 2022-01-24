В Перми открылись четыре пункта вакцинации от коронавируса и гриппа

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на наступившей рабочей неделе открыты четыре пункта вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Пункты вакцинации расположены по следующим адресам:

- ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 24-30 января с 15.00 до 18.00. В наличии: вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

- ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 25-30 января с 11.00 до 17.00. В наличии: вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

- ВО «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 24-30 января с 11.00 до 17.00. В наличии: вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

- ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 25 января с 14.00 до 20.00. В наличии: вакцина «Спутник Лайт».

Напомним, привиться могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.