Водитель «Лексуса», по вине которого произошло серьезное ДТП в Перми, был пьян

Фото: водитель "Лексуса", выехавший на встречную полосу, был пьян

В Перми водитель «Лексуса» был пьян во время столкновения с такси, в котором серьезно пострадали водитель и пассажир. ГИБДД по городу Перми опубликовала видео освидетельствования молодого мужчины, приор показал 0.78 мг/л.

Авария, напомним, произошла 22 января по улице Лифанова. 28-летний водитель Лексуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем такси. В результате ДТП серьезные травмы получили 45-летний водитель и пассажир из Шевроле. Они находятся в больнице.

Напомним, по данным инспекторов, с 17 по 23 декабря произошло 13 ДТП с пострадавшими. 15 человек получили различные травмы, в том числе 1 ребенок.

За неделю было зарегистрировано 2769 нарушений ПДД, из них: 65 нетрезвых водителей (водителей с признаками опьянения) из них: 23 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 36 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Читать также

«Весь переломан, подключен к ИВЛ»: Подробности жесткого ДТП в Перми, где пострадали двое

Лобовое столкновение произошло на улице Лифанова (Подробнее...)