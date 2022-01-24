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Общество24 января 2022 12:10

Жители Прикамья сдали на переработку 500 килограммов отработанных батареек

Пермякам напомнили, где их принимают
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Боксы для сбора батареек установлены во всех филиалах МФЦ.

Боксы для сбора батареек установлены во всех филиалах МФЦ.

В прошлом году в филиалах МФЦ в Прикамье установили боксы для приема отработанных батареек.

- Всего за год в них принесли 517 килограммов старых батареек, - сообщил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов. – Сбор отработанных элементов питания продолжается. Их можно принести сколько угодно, любых размеров и типов. Боксы для приема установлены во всех филиалах МФЦ, где именно – можно уточнить у администратора.

Как напоминают экологи, одна выброшенная на свалку батарейка способна надолго отравить до 30 квадратных метров почвы.