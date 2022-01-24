Райффайзен Банк выступил организатором размещения облигаций Segezha Group в объеме 9 миллиардов рублей

Фото: Райффайзенбанк

Международный лесопромышленный холдинг Segezha Group 20 января 2022 г. успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 002P-03R. Компания намерена разместить 15-летние биржевые облигации серии 002P-03R с двухлетней офертой и квартальными купонами. По результатам закрытия книги заявок объем выпуска увеличен с 7 млрд руб. до 9 млрд руб.

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигации составляет 10,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,35% годовых. Первоначальный ориентир по купону был установлен на уровне не выше 11% годовых (доходность не выше 11,46% годовых).

«В текущих условиях инвесторы крайне тщательно подходят к выбору заемщиков. Переподписка со стороны инвесторов позволила эмитенту увеличить объем размещения до 9 млрд. рублей и достичь низкой ставки купона», — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.