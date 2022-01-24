В Пермском крае откроется центр, который поможет супругам сохранить брак

В Пермском крае откроется медиативный центр, который будет помогать семейным парам преодолеть конфликт. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае откроется медиативный центр, который будет помогать семейным парам преодолеть конфликт, кризис и даже избежать развода. Его организует Верхнекамская ассоциация медиаторов.

Специалисты по сохранению отношений говорят, что медиация помогает спасти семью или, как минимум, снижает накал агрессии между родителями, что позволяет детям расти в более спокойной обстановке.

По данным Пермьстата, в 2020 году на каждую 1000 браков пришлось 795 разводов. Это значит, что развелись примерно каждые 8 из 10 поженившихся пар. А в январе-июне 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020-го число разводов выросло на 36,5%.

Первое - семейная медиация: родителей и детей, которым нужна помощь, в Центр будут направлять образовательные организации и Управление образования. Второе направление - судебная медиация. Здесь мы работаем с молодыми супругами, обратиться к нам им могут порекомендовать сотрудники ЗАГСов и суды.