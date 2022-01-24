В Перми на публичных слушаниях обсудят планировку площади Центрального рынка

. Фото: Василий Вахрин

В Перми пройдут публичные слушания, посвященные проекту планировки площади Центрального рынка. Постановление об этом расположено на сайте мэрии.

На них обсудят не только планировку ЦКР, но и улицы Революции на участке до улицы Куйбышева, улицы Пушкина на участке до Комсомольского проспекта и улицы Куйбышева от улицы Луначарского до улицы Революции.

Слушания пройдут в здании общественного центра «Совет» на улице Борчанинова, 8 и в здании администрации Свердловского района на улице Сибирской, 58. Мероприятия запланированы на 14 февраля на 18:00 часов.