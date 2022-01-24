Краевая больница имени Вагнера приостанавливает плановый прием

Фото: Краевая больница им. Е.А. Вагнера

Краевая больница имени Вагнера в Березниках приостанавливает плановый прием. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

Это связано с ростом заболевших ОРВИ и COVID-19. По состоянию на 24 января в инфекционном отделении больницы лечатся 105 человек. 46 - с подтвержденным коронавирусом.

Еще 501 человек с подтвержденным диагнозом изолирован и лечится на дому. На «карантине» по предписанию Роспотребнадзора в Березниках находится 751 человек.

«Большая нагрузка сегодня легла и на администраторов колл-центра. Если вам не удалось дозвониться до поликлиники - попробуйте это сделать во второй половине дня. Если вам необходимо вызвать врача на дом - попросите родственников доехать до поликлиники и оформить вызов», - пояснили в больнице.