В Пермском крае в ДТП погибла 25-летняя девушка

Девушка погибла на месте автоаварии.

В Пермском крае 22 января около 19 часов произошло смертельное ДТП. Со стороны Перми в направлении Ижевска по дороге "Подъезд к Перми от "М7 Волга" двигался автомобиль Toyota Highlander. За рулем был 36-летний водитель.

Он выехал на встречную полосу дороги и врезался в «Ладу Калину». Ей управляла 25-летнняя девушка. Удар был такой силы, что превратил отечественный автомобиль в груду металла. Девушка-водитель погибла на месте.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. – Выясняются все обстоятельства случившегося.