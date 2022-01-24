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Общество24 января 2022 10:34

В центре Перми появятся плоскостные парковки

Они разместятся у двух объектов
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В центре Перми у ЖК «Новый центр» и БЦ «Попов» появятся плоскостные парковки. Это специальная территория для стоянки ТС, которая оборудована шлагбаумом и терминалом для оплаты. Об этом сообщает Business Class.

Так, внеуличная парковка появится вдоль двух кварталов на улице Революции у жилого комплекса «Новый центр». А стоянка на улице Попова между улицами Ленина и Пермской станет общедоступной – шлагбаум уберут.

Сейчас в администрации Перми прорабатывают проект правового акта о создании и использования плоскостных (в том числе перехватывающих) парковок. И устанавливают максимальный размер платы за стоянку.