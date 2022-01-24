В Прикамье в 2021 году от отравления алкоголем скончались 186 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Печальную статистику привел краевой Роспотребнадзор. В 2021 году от отравления алкоголем в Пермском крае скончались 186 человек.

Как уточнили в ведомстве, всего в Пермском крае выявили 292 случая отравления спиртосодержащей продукцией. Это на 17% ниже, чем в 2020 году. Более 60% пострадавших – неработающие лица в трудоспособном возрасте.

Наибольшее число смертельных отравлений выявили в Кудымкаре, Кудымкарском, Кочевском, Юрлинском и Сивинском районах.

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