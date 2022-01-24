Скорость мобильного интернета в крупных городах края выросла на треть

Фото: kaygorodova_oks/Instagram

Об этом рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова на своей странице в Instagram.

«В прошлом году мы сделали акцент на крупные города — Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, где потребление мобильного траффика ежегодно растет в среднем на 30% в год. Здесь мы постарались обеспечить «ковровое» покрытие 4G, которое сделает пользование любыми мобильными сервисами комфортной, а работу сети незаметной и естественной для пользователя», - рассказала она.

В этом году, по ее словам, в числе приоритетов — увеличение покрытия и скоростей в других городах и поселках региона, в том числе где связь отсутствует, а также обеспечение доступной связи на автотрассах.