Пермские фабрики «Нестле» и «Сириал Партнерс рус» перешли на электроэнергию из возобновляемых источников

Пермские филиалы ООО «Нестле Россия» и ООО «Сириал Партнерс Рус» достигли показателя 100% потребления электроэнергии из возобновляемых источников в 2021 году. В январе 2022 «Нестле Россия» объявила о завершении перехода всех российских фабрик компании на потребление «зеленой» электроэнергии в 6 регионах – Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском крае.

По предварительным оценкам «Нестле», благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов CO2 в атмосферу суммарно составит более чем 80 тыс. тонн в год, из них – порядка 15 тыс. тонн будет сокращено в пермских филиалах «Нестле» и «Сириал Партнерс Рус». В качестве «зеленой» альтернативы на всех российских фабриках компании используется электрическая энергия, выработанная на ветровых станциях.

Компания также инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на производствах, чтобы сократить общее количество потребляемой энергии. Так, с 2010 года пермским филиалам удалось сократить потребление тепловой и электрической энергии на 43%, воды - на 64%и выбросов СO2 в атмосферу - на 48 % на тонну произведенной продукции.

Михаль Янечек, директор пермских филиалов OOO «Нестле» и OOO «Сириал Партнерс Рус», отметил:

«Наши пермские фабрики в своей операционной деятельности продолжают работу по снижению воздействия на климат и сохранению окружающей среды. Среди наиболее важных достижений последних лет – запуск очистных сооружений и достижение показателя в 100% пригодной для переработки упаковки для готовой продукции, производимой на фабрике. Переход на электроэнергию из возобновляемых источников стал еще одним масштабным проектом для фабрик компании в Перми».