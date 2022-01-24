В Пермском крае первичную вакцинацию прошли 57% населения

В Пермском крае на утро 24 января первичную вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн 148 тыс. жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае на утро 24 января первичную вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн 148 тыс. жителей (57,1% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Об этом сообщает Минздрав региона. 190,3 тыс. человек начали ревакцинацию.

Всего в регион поступило 1 794 394 комплектов вакцины. Из них 1 356 893 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 335 006 – «Спутник Лайт», 83 000 – «ЭпиВакКорона», 19 495 – «КовиВак».

Тем временем

Пятая волна коронавируса в ближайшее время накроет Пермский край. Причина этому – штамм «омикрон», уже выявленный в регионе. Пока официально зарегистрировано лишь несколько случаев, но вскоре их количество начнет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Специалисты предупреждают, что из-за высокой контагиозности «омикрона», новая волна будет в десятки раз мощнее всех, что были ранее. Все ли заболевшие смогут получить медицинскую помощь? Что делать и куда идти, если дозвониться в поликлинику проблематично? А также когда начнут вакцинировать подростков в Пермском крае? На эти и другие вопросы отвечаем в нашем материале.

https://www.perm.kp.ru/daily/27354.5/4534944/