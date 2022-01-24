Часть студентов ПГНИУ вышли на очное обучение

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24 января некоторые студенты ПГНИУ вернулись к очному обучению. Как сообщили в пресс-службе вуза, за парты сели первокурсники и студенты выпускных курсов. Также в вуз вернулись первокурсники колледжа профессионального образования.

Магистранты ПГНИУ будут учиться в смешанном формате. Каждая группа – по индивидуальному графику. На полностью очное обучение вуз планирует выйти с 31 января.

Напомним, на «дистант» университет ушел после трагических событий 20 сентября 2021 года. В этот день студент-первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете. Жертвами тех событий стали шесть человек. Еще более 40 – пострадали. После возвращению студентов в стены вуза помешал коронавирус.