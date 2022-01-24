«Молот» вышел в плей-офф ВХЛ впервые с 2018 года

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» впервые с 2018 года гарантировал себе участие в плей-офф ВХЛ. Это стало известно по результатам вчерашнего игрового дня в лиге.

Напомним, в прошлом сезоне «Молот» занял лишь 25 место турнирной таблицы регулярного чемпионата и лишился шансов на плей-офф задолго до конца «регулярки».

Сейчас пермяки занимают шестое место турнирной таблицы ВХЛ-2021/2022. Недавно наша команда потерпела два поражения от лидеров лиги с общим счетом 4:13.

Следующий матч молотобойцы проведут 29 января в Перми. Соперник – красноярский «Сокол» (0+). До конца регулярного чемпионата осталось восемь матчей.