В ночных барах и клубах Перми прошли рейды

Пермские бары и кафе работали после 23.00 Фото: Минтербез.

В Перми в ночь с пятницы на субботу сотрудники Министерства территориальной безопасности вместе с полицейскими провели рейд по кафе, ресторанам, барам. Они проверяли, как соблюдается указ губернатора региона, направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией, который запрещает работать им после 23.00.

По четырем заведениям Перми зарегистрированы материалы проверок – это ул. Сибирская, 16, бары Tony Моntana и Natasha, ул. Газеты Звезда, 12. The Friendscafe, ул. Монастырская, 14, кафе Главбар. Там работали бар, дискотека, посетители могли попасть туда после 23 часов. Правоохранители предупреждают, что рейды будут продолжены, а нарушителям грозят штрафы. Для ИП - от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 150 до 300 тыс. руб.