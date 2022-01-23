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Общество23 января 2022 5:03

Нас морозит Сибирский антициклон: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни в Пермском крае

Ночью ожидается до -17 градусов
Анна Маркова
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Прикамье ночи будут морозные, а днем потеплеет.

В Прикамье ночи будут морозные, а днем потеплеет.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Зима в Пермском крае по-хорошему не скупится на морозы и сугробы снега. Синоптики говорят, что холодные ночи продолжатся, а днем станет теплее на пару градусов. Сейчас над нами властвует Сибирский антициклон. Он определил погоду в выходные.

Сегодня, 23 января, в Пермском крае облачно с прояснениями, местами слабый снег, в отдельных районах туман, днем −10…−13°, ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В понедельник и вторник погода будет похожей: ночью −12…−17º, днем −8…−13º, осадков не ожидается.