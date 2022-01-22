В Перми осудили любителя бесплатных роз

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В Перми 22-летнего парня осудили за кражу букета цветов из магазина. Историей поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, виновный ограбил один из цветочных магазинов Паркового. В прошлом году он зашел в помещение, долго выбирал товар, а после выхватил из вазы 24 бордовые розы и исчез.

Продавец оперативно вызвала наряд полиции и описала приметы воришки. Уже скоро парня задержали.

Суд признал мужчину виновным в грабеже и назначил ему в качестве наказания двести пятьдесят часов исправительных работ. Стоило ли того бесплатный букет?