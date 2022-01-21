Пермские полицейские рассказали подробности о старшекласснике, который пришел в школу с пистолетом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня "Комсомолка" писала о том, что 20 января, в «Открытую школу» на улице Куйбышева, 83 старшеклассник принес пневматический пистолет пистолет. Как рассказали в департаменте образования, оружие у школьник сразу же обнаружили и провели с ним разъяснительную беседу. А сам подросток объяснил, что просто хотел похвастаться пистолетом перед одноклассниками.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю также прокомментировали случившееся.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что это пневматический пистолет без пуль. Со слов подростка, пистолет ему дал знакомый, он не исправен. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили в главке МВД.

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