Синоптиков удивило небольшое село в Пермском крае

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первые две декады января в Пермском крае уже выпало 80-120% (за исключением северо-западных районов) от месячной нормы осадков. Такие данные со ссылкой на метеостанции региона приводит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

В Перми выпало 45 мм (100% от месячной нормы). А среди лидеров по осадкам неожиданно оказалась Ножовка - небольшое село в Частинском муниципальном округе. Там выпало 57 мм осадков - около полутора месячных норм.

- По температуре нынешний январь пока умеренно-морозный, на 1-1,5 градуса теплее нормы, на северо-западе даже чуть холоднее нормы. Третья декада предварительно ожидается умеренно морозной на юге края (чуть холоднее нормы), но теплой - по северу, - сообщил Андрей Шихов.

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