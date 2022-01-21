Сумасшедшую пенсионерку-убийцу из Перми хотят отправить на принудительное лечение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре прошлого года к 71-летней жительнице Орджоникидзевского района пришел знакомый 57-летний мужчина. Глубокой ночью без каких-либо веских причин пенсионерка схватила нож и несколько раз ударила им по телу и лицу ни в чем не повинному гостю. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщине провели судебно-психиатрическую экспертизу и признали невменяемой. Специалисты пришли к выводу, что она страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. И на время следствия пенсионерку-убийцу отправили в психиатрическую больницу.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермском краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В закрытой квартире в Перми нашли два трупа

Соседи почувствовали неприятный запах и вызвали полицейских (Подробнее...)