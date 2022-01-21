Суд отказал в коллективном иске пермяков об отмене обязательной вакцинации

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В пятницу, 21 января, Пермский краевой суд рассмотрел коллективный иск пермяков к главному санитарному врачу региона Виталию Костареву об отмене обязательной вакцинации против коронавируса.
Истцами выступили около 400 пермяков. На заседание пришли порядка 20 человек. А ответчиком выступал представитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«В удовлетворении заявленных требований отказано, постановление главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева оставлено в силе», — рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе краевого суда.
Кстати, накануне главврач пермской Краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал, почему коронавирусом заражаются вакцинированные.
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