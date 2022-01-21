Сразу четыре спортсменки из Прикамья вошли в олимпийскую сборную по фристайлу

Виктория Лазаренко и Анастасия Смирнова. Фото: Федерация фристайла Пермского края

Четыре спортсменки из Пермского края вошли в олимпийскую сборную России по фристайлу. Об этом сообщили в федерации фристайла России. Таким, число спортсменов, которые могут представить наш край на грядущей Олимпиаде выросло до 9. Еще двое находятся в резерве.

В сборную вошли Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Все они выступают в дисциплине «могул».

Напомним, ранее стало известно о том, что на Олимпиаду поедут пять спортсменов из Пермского края. Пара фигуристов – Михаил Назарычев и Юлия Артемьева – попали в резерв сборной России по фигурному катанию.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.