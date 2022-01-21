В Пермском крае у должников за тепло арестовали автомобили, компьютеры и сотовые телефоны

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провели в Перми и Березниках первые в 2022 году рейды по взысканию задолженности за тепло и горячую воду. По итогам этих мероприятий были арестованы автомобили неплательщиков, бытовая и оргтехника, а также средства связи.

В Березниках арест был наложен на автомобиль Volkswagen, хозяин которого задолжал более 200 тыс. руб. Несколько жителей Кировского района Перми лишились компьютера и телефонов. Для того, чтобы вернуть свое имущество, владельцам придется погасить не только всю сумму долга, но и компенсировать затраты на эвакуацию, а также оплатить исполнительский сбор.

Прошедшие рейды положили начало акции «Внимание! Должник!» в 2022 году. В ходе акции взыскание задолженности будет проведено в отношении всех, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения.

«В текущем году всем клиентам, задолжавшим за тепло и горячую воду более, чем за 3 месяца, будет нанесен визит с целью взыскания долга. Также в 2022 году продолжатся мероприятия по выявлению автомобилей недобросовестных клиентов на автодорогах», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.