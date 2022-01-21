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Спорт21 января 2022 11:36

Два футболиста «Амкара» готовы вернуться на поле после операций

Больное место обоих игроков – колени
Григорий СЕРЕДКИН
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До травмы Никита Решетняк был основным голкипером пермяков. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

До травмы Никита Решетняк был основным голкипером пермяков. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Два футболиста пермского «Амкара» Никита Решетняк и Никита Верхунов успешно прооперированы и готовы вернуться на поле после того, как команда выйдет из отпуска. О состоянии игроков рассказали в пресс-службе красно-черного клуба.

Молодой защитник Никита Верхунов травмировался еще в первом матче «Амкара» в ФНЛ-2 против «Динамо» из Барнаула. Ему сделали аутопластику передней крестообразной связки. На данный момент игрок готов тренироваться в общей группе.

А вот голкипер Никита Решетняк может полноценно тренироваться на выездных сборах.

«Решетняк перенес артроскопическую операцию коленного сустава. В Перми будет готовиться индивидуально», - заключил главный врач «Амкара» Владимир Елышев.

Напомним, вчера в клубе объявили о планах на межсезонье. «Амкаровцы» проведут три сбора в России – в Перми, в Сочи и в Крымске.

А еще команду покинул 28-летний форвард Павел Соломатин. Он продолжит карьеру в ФК «Калуга».