В Перми 33-летний парень не вернулся домой с работы

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

13 января в Перми пропал 33-летний Евгений Попов. О пропаже молодого человека сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

В последний раз пропавшего видели, когда он возвращался домой с работы 13 января в Мотовилихинском районе Перми.

Особые приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в спецовку с надписью «УРАЛКАЛИЙ» и рабочие ботинки. Хромает на правую ногу.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 102 или 8 (342) 204-49-04.