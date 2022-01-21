Пермские фигуристы вошли в резерв олимпийской сборной России

Фото: ЦСП Пермского края

Пермские фигуристы Михаил Назарычев и Юлия Артемьева вошли в расширенный состав олимпийской сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края. Не так давно воспитанники Павла Слюсаренко взяли несколько престижных наград и ворвались в элиту взрослого фигурного катания.

Спортсмены заявлены в состав российской команды в статусе запасных вместе с еще одной парой - Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Основной состав нашей олимпийской сборной выглядит так: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Кстати, Александр Галлямов, который также является нашим земляком, родился в Березниках. Но в раннем детстве переехал в Екатеринбург. Недавно вместе со своей напарницей он побил два мировых рекорда, ранее принадлежащих китайским спортсменам.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 в Пекине стартует уже через две недели – 4 феварля. На крупнейшее мировое спортивное событие в мире зимних видов спорта отправятся еще пять наших земляков: саночницы из Чусового Татьяна Иванова и Екатерина Катникова, лыжница Мария Истомина и биатлонистка Валерия Васнецова.

Последним из Пермского края, кто на данный момент вошел в состав сборной, стал пермский спортсмен Евгений Климов. Он уже участвовал в зимних Олимпийских играх 2014 года в России и 2018 года в Южной Корее.