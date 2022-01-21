В Пермском крае коронавирус обнаружили за сутки у 599 человек

С начала пандемии в Прикамье ковидом заразились уже 168 256 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще вчера в Пермском крае коронавирусная инфекция была подтверждена у 540 жителей за сутки, сегодня к ним прибавилось еще 599 человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в Прикамье ковидом заразились уже 168 256 человек.

В стационарах на 21 января в тяжелом состоянии находятся 164 пациента. Из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 699 человек, за сутки - 8.

Кстати, главврач пермской Краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал, почему коронавирусом заражаются вакцинированные.

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