В Перми в выходные жители более 50 домов останутся без воды

Воду отключат у жителей Перми в выходные дни. Фото: Алексей ФОКИН

В Перми в выходные 22 и 23 января будет отключено водоснабжение в более чем 50 домах. Компания «Новогор Прикамье» запланировала плановые ремонтные работы.

Публикуем список домов, жителям которых стоит запастись водой:

22 января с 9.00 до 19.00:

Желябова, 11/2, 14;

Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14;

Парковый, 26, 28, 30/1, 30/2, 32, 34;

Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

С 9.00 22 января на сутки без воды:

Дубровский 1-Й, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8;

Дубровский 2-Й, 6, 8;

Карбышева, 4;

Лобвинская, 18, 20, 22, 25, 33, 42;

Репина, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 2А, 2Б, 9.