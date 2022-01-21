В Пермском крае пропала 16-летняя девушка

Надежда Савинова ушла из дома 11 января.

В Лысьве пропала 16-летняя Надежда Савинова, сообщает поисковый отряд «Регион 59». Известно, что 11 января в 19.30 она ушла из дома по улице Горького. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы Надежды: Рост 162 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые длинные до пояса, глаза карие.

Была одета в черную длинную куртку, ботинки на шнуровке, черные с белой подошвой, серая шапка, красный платок.

Если у вас есть информация о Надежде, сообщите по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 - БРНС Пермь, +7-992-233-14-28 - инфорг Оксана.

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