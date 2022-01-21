«Азот» помог в приобретении скалодрома

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

При поддержке филиала «Азот» в детском саду №24 появился скалодром. Это стало возможным благодаря победе проекта «В одной связке» в фестивале «Наука-Лайт», который «Азот» проводил весь 2021 год совместно с Управлением образования администрации города Березники.

Проект детского сада №24 «Открытая спартакиада по туризму среди семей «В одной связке» проводится с целью создания модели взаимодействия образовательных организаций г. Березники, направленной на развитие детского и семейного туризма.

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Задачи Спартакиады - выявить семьи, увлеченные туризмом в образовательных учреждениях города Березники с целью популяризации применения здоровьесберегающих технологий и взаимодействия с родителями; апробировать и внедрить дистанционные технологии для организации мероприятий спортивно-туристической направленности; создать клуб родителей, воспитывающих дошколят, заинтересованных туризмом. Коллектив детсада получил грант в 100 тысяч рублей от филиала «Азот» на реализацию проекта, в рамках фестиваля «Наука-лайт», по направлению «Ранняя профориентация» - «90 лет «Азоту» - ровеснику города».

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Надежда Горянова, заведующая д/с №24:

- Мы безгранично рады, что филиал «Азот» поддержал наш проект. Теперь, благодаря компании «Уралхим», у нас появился замечательный скалодром. Движение – это естественное состояние детей. И скалодром будет способствовать тому, чтобы наши малыши развивались. Проект «В одной связке» нацелен на движение, активный образ жизни и объединение семей.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

- Филиал «Азот» компании «Уралхим» уже традиционно поддерживает самые лучшие инновационные городские проекты, которые направлены на преобразования - и в культуре, и в образовании, и в различных видах спорта. Проект детского сада №24 показался нам очень значимым – он призван объединить семьи не только этого детского сада, но и всего города. Родители вместе с детьми смогут познакомиться с природой нашего края, пойдут в походы, научатся ориентироваться на местности. По-настоящему почувствуют себя в одной связке.