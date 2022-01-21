Пермские приставы назвали самое дорогое арестованное имущество в 2021 году

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Судебные приставы Пермского края в 2021 году арестовали имущество на 1,5 млрд руб. Такой цифрой поделились в пресс-службе краевого УФССП России.

Всего приставы региона совершили более 7 тыс. арестов. Уже продано имущества на 460 млн руб.

Самым дорогим арестом приставов стало двухэтажное здание детского сада, которое стоило 51 млн руб. Второе место занимает залоговый крупный рогатый скот. Его оценили в 44 млн руб.

Самая большая сумма, которая была получена от продажи арестованного имущества - 7 млн руб. За эти деньги на торгах реализовали жилой дом.

В список самого необычного арестованного имущества вошли бриллиант нежно-зеленого цвета весом в два карата и арестованное за долги по алиментам парковочное место площадью 12,5 квадратных метра.

Также за долги в Прикамье арестовывались дорожный каток, система видеонаблюдения из 11 камер, ленточный станок для переработки древесины, мультипанель, грабли-ворошилка и мясорубка для предприятий общественного питания.