Райффайзен Банк выяснил, сколько россиян полагают, что зарабатывают на кредитной карте

Фото: Райффайзенбанк

Почти каждый десятый владелец кредитной карты уверен, что зарабатывает на ней, показало исследование Райффайзен Банка. Главный источник дохода — кэшбэк.

Больше половины опрошенных уверены, что прибыльность кредитки составляет до 500 рублей в месяц, 21% — около 1 000 рублей, 9% — около 2 000 руб. 15% респондентов говорят, что доходность карты — более 3 000 рублей в месяц. Главный источник прибыли, по словам опрощенных — это кэшбэк. Кто-то говорит, что зарабатывать на заёмных средствах позволяет возможность не пользоваться своими деньгами, а размещать их на депозитах.

При этом 40% опрошенных, пока польются кредиткой, свои деньги держат на зарплатной карте, 38% — на накопительном счете, а 14% предпочитают хранить наличные дома.

«Кэшбэк — это не способ заработка, а скорее комплимент от банка. Мы предлагаем простой и понятный кэшбэк: 1,5% рублями без условий и ограничений по максимальной сумме. По кредитной карте „Кэшбэк на всё“ деньги начисляются даже за покупку, стоимостью меньше рубля», - отмечает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

В онлайн-опросе участвовали более 600 владельцев кредитных карт преимущественно старше 26 лет из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург. Из них — 47% мужчин и 53% женщин. 44% зарабатывают в месяц от 30 до 60 тыс. руб.