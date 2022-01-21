В Перми парень обокрал магазин техники почти на миллион рублей

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В Перми 28-летний житель соседнего региона ограбил магазин техники почти на миллион рублей. Историей поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Инцидент произошел ночью в одном из магазинов Мотовилихи. Неизвестный проник в помещение через черный вход, взломав дверь. Он аккуратно вскрыл витрину со смартфонами и сложил в рюкзак дорогостоящие телефоны и ноутбук. А после скрылся. Представители торговой сети оценили потери в 800 тыс. руб.

Вскоре полиция вышла на след 28-летнего подозреваемого, рожденного в Первоуральске. Его задержали в арендованной квартире, которую он арендовал в центре Перми за месяц до преступления. По словам задержанного, часть из похищенного он продал.

Теперь мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.