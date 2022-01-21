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Общество21 января 2022 6:24

Общественник Александр Синявский устроился на работу в администрацию Перми

В мэрии рассказали, какую должность он сейчас занимает
Анна Маркова
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Александр Синявский. Фото: личная страница Александра в ВКонтакте.

Александр Синявский. Фото: личная страница Александра в ВКонтакте.

Общественник и бывший кандидат в депутаты пермской гордумы Александр Синявский устроился на работу администрацию Перми. Как рассказали «КП» в пресс-службе департамента транспорта, Синявский вступил в должность начальника отдела развития транспортной инфраструктуры.

Александр также лично подтверди новость о своем новом месте работы.

- Да, сегодня первый рабочий день, - сказал Синявский.

Напомним, ранее Александр Синявский возглавлял сообщество «Велосипедизация Перми». В минувшем году он пробовал избраться в гордуму Перми от партии «Яблоко», но не прошел.