Пермь примет чемпионат Европы по керлингу

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Столица нашего региона примет чемпионат Европы по керлингу, который пройдет с 19 по 26 ноября 2022 года. Вестью поделились во Всемирной федерации керлинга (WCF).

Турнир пройдет на двух аренах. Матчи дивизиона А состоятся в УДС «Молот», а игры дивизиона B пройдут в спортивном комплексе имени В. П. Сухарева.

Отметим, что наша страна примет чемпионат Европы по керлингу лишь во второй раз. Впервые соревнования прошли в Москве в 2011 году. В 2020 году Красноярск принял юниорский чемпионат мира по керлингу.