Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 января 2022 4:39

В Перми в квартире нашли мертвого арендатора

Он не выходил на связь 4 дня
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

Фото: архив "КП"

В Перми 19 января в полицию обратилась хозяйка одной квартир по улице Охотников, 22. Женщина сдает квартиру. Она сообщила, что 4 дня арендатор не выходит на связь, соседи его тоже не видели. По информации источника «КП», на место приехали полицейские и спасатели. Они открыли дверь слесарным инструментом, в квартире был обнаружен труп мужчины.

В Управлении МВД по городу Перми подтвердили, что по данному факту был зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.