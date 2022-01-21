В Перми в квартире нашли мертвого арендатора

- Фото: архив "КП"

В Перми 19 января в полицию обратилась хозяйка одной квартир по улице Охотников, 22. Женщина сдает квартиру. Она сообщила, что 4 дня арендатор не выходит на связь, соседи его тоже не видели. По информации источника «КП», на место приехали полицейские и спасатели. Они открыли дверь слесарным инструментом, в квартире был обнаружен труп мужчины.

В Управлении МВД по городу Перми подтвердили, что по данному факту был зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.