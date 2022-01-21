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Общество21 января 2022 4:17

Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные в Пермском крае

Ночью температура воздуха может опуститься до – 19 градусов
Анна Маркова
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В выходные в Прикамье обойдется без снегопадов.

В выходные в Прикамье обойдется без снегопадов.

Фото: Анна Маркова

В Пермском крае пятница и выходные дни ожидаются умеренно прохладными. Синоптики рассказали, что к нам придет Сибирский антициклон. Будет облачно, сегодня возможны небольшие снегопады.

21 января в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный, южный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью −10…−5º, при прояснениях до −15º, днем −9…−4º.

В субботу обойдется без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью −15…−10º, днем −12…−7º.

В последний день этой недели стает на пару градусов прохладнее. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью −19…−14º, днем −14…−9º.