В Пермском крае окончены поиски 8-летней девочки

Поиски девочки закончены. Фото: Василий Вахрин

Поисковый отряд «Регион 59» сообщает, что поиски Василисы Кусковой, которая пропала 20 января окончены. «Ребенок найден, жив», - написали поисковики.

Напомним, информация о том, что Василиса пропала в социальной сети появилась в ночь на 21 января. Волонтеры рассказали, что 20 января ребенок ушел из дома и не вернулся.

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