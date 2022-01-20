«Молот» потерпел поражение от прямого конкурента

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» прервал свою победную серию поражением от прямого конкурента и одного из лидеров «регулярки» ВХЛ – тюменского «Рубина». Матч состоялся в Тюмени 20 января и завершился со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.

Первый период завершился со счетом 2:1. На две шайбы хозяев ответил «молотобоец» Дмитрий Воробьев. Однако второй период остался за тюменцами, которые забили еще две шайбы в ворота гостей.

В третьем периоде доминирование хозяев продолжилось. Еще две шайбы – и 6:1. Шайбу «престижа» забил в конце игры Алексей Шубин.

В итоге – 6:2 и первое поражение «Молота» в 2022 году. Напомним, победная серия пермяков началась 5 января. В этот день наши хоккеисты победили дома «Торос» из Нефтекамска (2:1). Позже последовали выездные победы над «Ижсталью» (3:2), «Нефтяником» (7:1) и «Звездой» (5:4).

Следующий матч «Молот» проведет на выезде. 22 января наша команда встретится с абсолютным лидером ВХЛ – ханты-манийской «Югрой» (0+).

Поражение оставило «Молот» на пятой строчке турнирной таблицы с 61 очком.