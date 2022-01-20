Пермяки жалуются на качество уборки улиц

Фото: "Мой город Пермь"

В Перми жители центральных и отдаленных районов города пожаловались на качество уборки улиц. Фотографии опубликовал сайт vikiperm.com.

Ситуация везде примерно одна и та ж: либо снежная «каша», в которой утопают ноги и застревают коляски, либо сугробы на пути, которые никак не обойти (если только перешагнуть с большим усилием).

Фото: "Мой город Пермь"

«Северная» проходная (парковка) заводов «Машиностроитель» и «Синергия». Снег за всю зиму не убран ни разу. Дорога к проходной вся в каше. Машины еле разъежаются, некоторые застревают», - делится один из пермяков.

В мэрии Перми уже согласились с тем, что уборочной техники а городе недостаточно. Больше фото и историй горожан – здесь.