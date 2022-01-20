Министр здравоохранения Прикамья взяла под контроль ситуацию в селе без медпомощи

Так сейчас выглядит ФАП в селе Филатово. Фото предоставлено "КП" местными жителями.

Накануне «Комсомолка» писала о том, что 700 жителей села Филатово в Пермском крае (100 из которых дети, а 200 – пенсионеры), остались без медицинской помощи. Вот уже несколько месяцев ФАП в селе закрыт, а людям, чтобы попасть на прием к врачу, приходится ездить в райцентр за 20 километров.

Из Филатово до Ильинского автобус ходит два раза в день: рано утром и в 17.00 вечера, поэтому на поездку и прием у врача уходит целый день. Билет на автобус стоит 90 рублей, а с февраля обещают подорожание, и местные жители обратились в редакцию «КП» со своей самой насущной проблемой.

Эта тема поднималась и во время Прямого эфира с министром здравоохранения пермского края Анастасией Крутень.

- Фельдшера в селе нет, прием в задании не ведется, поэтому в нем было отключено отопление, - сказала Анастасия Крутень. - Ильинский район у нас входит в программу, как район с наименьшим обеспечением среднего медперсонала. Этой ситуацией занимается главный врач: он должен найти фельдшера либо организовать выездную форму работы. Я возьму этот вопрос на контроль.

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