В пермском Политехе создали йогурт для не переносящих лактозу

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В пермском Политехе создали йогурт для тех, кто не переносит лактозу. Подробностями с нами поделились в пресс-службе вуза.

К сожалению, сегодня многие люди не переносят лактозу. И поэтому не употребляют молочные продукты. В связи с этим Биотехнологи ПНИПУ решили создать необычный йогурт. Его основа – кокосовое молоко. Для этого ученые изучили технологию его ферментации, виды бактерий для сбраживания и заквасок для получения йогурта. Такой йогурт будет усваиваться лучше и обеспечит потребителей полезными для ЖКТ бактериями.

После серии экспериментов ученым удалось получить продукт с нужными свойствами.

«Мы заполнили стеклянные баночки 150 мл кокосового молока и нагрели на водяной бане до 80 градусов, а затем охладили до 40 градусов. В первой из них растворили одну капсулу сухого биопрепарата, перемешивая смесь. Во вторую добавили половину капсулы. Заквашенное молоко оставили на 12 часов при температуре 40 градусов», - делится студентка ПНИПУ Ольга Широбокова.

В результате ученые получили йогурт с однородной консистенцией, а затем изучили свойства продукта. При определении микробиологических показателей подтвердилось наличие в нем полезных молочнокислых микроорганизмов – лактобактерий и бифидобактерий.

Так, ученые нашли альтернативу кисломолочным продуктам. Как они полагают, разработку можно будет использовать в пищевой промышленности.