Жителей Прикамья просят не покупать места на регистрацию брака 22 февраля

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В региональном ЗАГСе жителей Прикамья настоятельно просят не покупать «места» на регистрацию брака в красивую дату – 22.02.2022. Купить запись на этот день нельзя – такого механизима просто не существует.

«Дату государственной регистрации заключения брака нельзя купить, подарить либо забронировать для других лиц. При подаче заявления указываются персональные данные жениха и невесты», - прокомментировали в ЗАГСе.

Поэтому следует быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам. Тем более, у желающих пожениться в этот день еще есть время подать заявление. Их прием продлится до 21 января 2022 года.

Напомним, подача заявлений осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде, либо путем личного обращения в отдел ЗАГС.