В Прикамье ряд междугородних перевозчиков «бросили» свои рейсы

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Несколько междугородних перевозчиков Прикамья отказались выполнять рейсы. Так, без перевозчиков в начале рабочей недели остались восемь краевых маршрутов.

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края, вечером 17 января в ведомство пришли письма об отказе некоторых перевозчиков осуществлять рейсы. Другие перевозчики не вышли на линию даже без каких-либо уведомлений.

Всего без перевозчиков остались 8 маршрутов: №205 «пл. Гознака г. Краснокамск – ст. Курья», №111 «г. Пермь (АС Южная) - д. Мостовая», № 339 «г. Пермь – курорт Усть-Качка», №431 «г. Пермь – п. Юго-Камский», №609 «г. Пермь – п. Пожва», № 663 «г. Пермь – с. Калинино», № 665 «г. Пермь – п. Сива ч/з п. Зюкайка», №702 «п. Ильинский - г. Пермь». Их обслуживали такие перевозчики, как ООО «Бизнес-Д», ИП Андриевская А.В., ИП Негодяев Ю.С.

В министерстве предполагают, что причиной отказа от работы стало то, что перевозчики не выиграли конкурсы на маршруты, которые начнут работать по новым правилам.

К счастью, сегодня почти по всем направлениям вопрос уже решен. Перевозчики на замену найдены. Без перевозчика остается маршрут №665 «г. Пермь – п. Сива ч/з п. Зюкайка». Но жители поселка могут добраться до Перми на транзитном маршруте №538а «г. Пермь – Фабрика «Северный Коммунар». С 24 марта на линию с новым подвижным составом выйдет ООО «АААВТО».

Напомним, в феврале-марте произойдет масштабный переход к новой транспортной модели. На линию выйдут новые автобусы, начнут действовать регулируемые тарифы. А тем временем в Перми бескондукторная система оплаты проезда действует в автобусах №1, №3, №4, №10, №11, №14, №17, №19, №32, №45, №55, №59, №64, №60 , №67, №78 и №80, а также во всех трамваях. С 10 января во всех автобусах и трамваях Перми начало действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки увеличилось до 33 рублей как при оплате наличными, так и за безналичный расчет. О том, как теперь выгоднее платить за проезд, читайте в нашем материале.