«Парма» из-за коронавируса перенесла матч с польской «Легией»

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» перенес игру с варшавской «Легией» в рамках второго раунда Кубка ФИБА Европа. Новостью поделились в пресс-службе клуба.

Матч должен был состояться 26 января. Однако из-за вспышки коронавируса в стане пермяков решено было перенести и его.

Напомним, ранее «Парма» перенесла две игры Единой лиги ВТБ. 16 января отменился матч с «Автодором», а 23 января не состоится матч с «Астаной» из Казахстана. Новые даты перенесенных матчей клуб объявит позже.

Однако преданным болельщикам, купившим заранее билет на игру или абонемент, беспокоиться не стоит. Когда баскетболисты победят болезнь, все билеты и абонементы будут действительны в новые даты матчей.