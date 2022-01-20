В Пермском крае коронавирусом заболели за сутки 540 человек

На сегодня, 20 января, ковид в регионе был зарегистрирован у 167 657 жителей с начала пандемии. Фото: Алиса ТИТКО

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 540 человек. Днем ранее выявленных случаев было на 62 меньше. На сегодня, 20 января, ковид в регионе был зарегистрирован у 167 657 жителей с начала пандемии.

Лечатся в больницах от коронавируса 170 пациентов. Из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 691 человека, за сутки - 12.