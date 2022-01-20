В закрытой квартире в Перми нашли два трупа

Два трупа обнаружили в квартире в Кировском районе. Фото: архив "КП"

В Перми 19 января возле квартиры в доме по улице Липатова, 22 было многолюдно. Оттуда доносился резкий неприятный запах и соседи, заподозрив неладное, вызвали специальные службы. На место приехали полицейские и спасатели.

По информации источника «КП», спасатели открыли дверь с помощью специального инструмента и обнаружили в квартире два трупа. По предварительной информации, это мужчина и женщина. Очевидно, что они пролежали там длительное время. Следователи осмотрели место происшествия, причины смерти будут известны после вскрытия.

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