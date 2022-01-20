Сотрудники «Азота», переболевшие в тяжелой форме Сovid-19, получат социальную поддержку от предприятия

Геннадий Калинин, слесарь-ремонтник ЦПВСиТК филиала Азот, одним из первых получил полис

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вручил сотрудникам, переболевшим в тяжелой форме коронавирусной инфекцией, дополнительные полисы медицинского страхования (ДМС) на сумму 20 тысяч рублей.

Социальную поддержку получил 41 азотчик, проходивший лечение в стационаре. Использовать дополнительный полис ДМС можно для прохождения углубленного медицинского обследования (диспансеризации), приобретения путевки на санаторно-курортное лечение, сдачи дорогостоящих анализов, покупки витаминов и т.д.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

- Социальный пакет филиала «Азот» компании «Уралхим» - один из самых содержательных в регионе, на первом месте которого – здоровье сотрудников. Помимо традиционного полиса ДМС, который есть у каждого, лояльная социальная политика «Уралхима» позволила нам оказать дополнительную социальную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается. Важно, что работники, которые получат еще один полис ДМС, сами решат, как будут его использовать.

Сотрудники предприятия, которые переболели Сovid-19 в тяжелой форме также проходят углубленный мониторинг в Поликлинике «Альфа-Центр Здоровья». Это анкетирование, в ходе которого сотруднику задают вопросы о самочувствии, отдышке, изменении веса, артериального давления. По результатам углубленного мониторинга принимается дальнейшее решение о тактике ведения пациента. В Поликлинике «Альфа-Центр Здоровья» организована углубленная диспансеризация для всех азотчиков, переболевших Сovid-19. Сотрудники сдают биохимические анализы крови и спирометрию - исследование функции внешнего дыхания.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- В 2021 году «Азот» направил на профилактику коронавирусной инфекции – 17,6 млн рублей. На заводе организована бесконтактная термометрия. Каждый сотрудник обеспечен индивидуальными средствами защиты – масками, перчатками, антисептиками. При появлении признаков ОРВИ, азотчики за счет предприятия сдают ПЦР-тест, по итогам которого принимается решение о дальнейшем методе лечения. Только в прошлом году взято порядка- 1600 тестов. Предприятие делает все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса в коллективе, а также следит за состоянием здоровья каждого работника.